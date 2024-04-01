Швеция назвала одну из причин задержки поставки боеприпасов на Украину

Многие производители снарядов не успевают тестировать свою продукцию на полигонах, поскольку на пробный отстрел выстроились длинные очереди. Из-за этого выпуск боеприпасов не так высок, как мог бы быть. Об этом сообщило Шведское радио.

В программе радиостанции выступил Стефан Крол, руководитель полигона компании Bofors в Карлскуге. Он и озвучил причину того, что боеприпасы, уже выпущенные на предприятиях, не могут отправиться к своему потребителю. Сначала одни должны пройти тестовый отстрел.

«Тестовый центр, занимающийся проверкой поставляемых партий, не может работать в пять смен, поскольку нужен дневной свет», - указал он.

Очередь на тестирование может составлять порядка одного года. При этом подобная ситуация наблюдается по всей Европе. Производители выпускают продукцию, которая потом подолгу лежит на месте, поскольку ее не могут проверить. Эксперты утверждают, что решением проблемы может стать открытие новых полигонов на европейской территории, чтобы ускорить процесс проверки качества у боеприпасов.

Ранее министр иностранных дел Швеции Билльстрем обвинили Запад в недостаточной помощи Украине. По его словам, поток оружия и финансов в сторону Киева мог быть гораздо интенсивнее. НАТО, тем не менее, не делает всего необходимого, чтобы помогать ВСУ.