Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen

Швеция пока воздержится от поставки Украине истребителей Gripen. Об этом заявил телеканалу TV4 премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Он объяснил, что Швеция – страна с достаточно обширной территорией, которую необходимо защищать. Премьер отметил, что Швеция пока еще не входит в НАТО и в оборонных вопросах должна полагаться на собственные силы.

Кристерссон заверил, что Швеция продолжит работу в так называемой «коалиции истребителей». Пока Стокгольм ограничивается в этом направлении лишь обучением украинских пилотов.

В июне шведское правительство приняло решение о предоставлении Украине очередного пакета помощи на сумму около $23 млн.