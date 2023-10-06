Швеция поставит Киеву истребители Gripen, если ее примут в НАТО

Правительство Швеции заявило, что может поставить Украине истребители Gripen при соблюдении ряда условий. Главное из них – вступление скандинавской страны в НАТО.

Министерство обороны получило от правительства поручение проанализировать возможности передачи истребителей и выяснить, как это может повлиять на обороноспособность страны и военную промышленность.

Главным шлагбаумом на пути вступления Швеции в альянс остается Турция, которая обвиняет Стокгольм в предоставлении убежища курдским сепаратистам. Кроме того, в Турции вызвала негодование акция с сожжением Корана в шведской столице, которой не препятствовали местные власти.