Сигнальный пистолет, газовый баллончик и прыжок с этажа: официальные подробности ЧП в Челябинской области

В школе Ленинского района Челябинска произошло ЧП, которое оперативно прокомментировали в правительстве региона. По предварительным данным, ученик девятого класса принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Из последнего он выстрелил в девочку, после чего выпрыгнул из окна рекреации на четвертом этаже.

В результате инцидента оба подростка госпитализированы в детскую областную больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Травмы, полученные нападавшим при падении, не уточняются, но, по данным телеграм-каналов, у школьника сломаны ноги.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По поручению губернатора в школе начала работу комиссия регионального министерства образования.