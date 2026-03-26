Сигнальный пистолет, газовый баллончик и прыжок с этажа: официальные подробности ЧП в Челябинской области
Власти Челябинска прокомментировали стрельбу в школе: пострадавшие в больнице
В школе Ленинского района Челябинска произошло ЧП, которое оперативно прокомментировали в правительстве региона. По предварительным данным, ученик девятого класса принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Из последнего он выстрелил в девочку, после чего выпрыгнул из окна рекреации на четвертом этаже.
В результате инцидента оба подростка госпитализированы в детскую областную больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Травмы, полученные нападавшим при падении, не уточняются, но, по данным телеграм-каналов, у школьника сломаны ноги.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По поручению губернатора в школе начала работу комиссия регионального министерства образования.