Силами ПВО уничтожено два БПЛА
Собянин: отражена атака еще двух беспилотников
Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]
При подлете к Москве были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, об этом 29 октября в 1:44 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Собянин.
Таким образом, известно о трех беспилотниках, уничтоженных на подлете к Москве ночью 29 октября.
Ранее сообщалось, что силами ПВО на пути к Москве сбит один беспилотник.