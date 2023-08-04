Сильные дожди привели к обрушению автомобильного моста в Приморье

В этот момент по мосту проезжала автомашина. К счастью, обошлось без жертв.

ЧП произошло в Лесозаводском городском округе. Там на 6 километре автодороги, которая ведет к селу Иннокентьевка, прошедшей ночью обрушился мост. Он разломился, причем в месте разлома в этот момент двигался автомобиль Nissan Note. В нем находились два человека, никто из них не пострадал. Этот инцидент тут же был взят на контроль прокуратурой.

«Для установления обстоятельств произошедшего на место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор», - сообщили в прокуратуре Приморского края.

Ее заявление привело ТАСС. Администрация Лесозаводска утверждает, что причиной ЧП стали сильные дожди. Они размыли дорогу с обоих сторон от моста, именно это привело к его падению.