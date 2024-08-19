Сильный ливень подтопил первые этажи домов во Владивостоке

Во Владивостоке сильный ливень подтопил первые этажи нескольких зданий, сообщил глава города Константин Шестаков в мессенджере. О том, сколько домов были подтоплены, информации не приводится.

По словам градоначальника, вечером, 19 августа, регион накрыли сильные дожди. Всего, уточнил он, выпало 66 мм осадков. В связи с этим подтопленными оказались дороги в городе и первые этажи зданий. Шестаков отметил, что на данный момент все службы задействованы в ликвидации последствий стихии.

Глава города также уточнил, что для уборки осадков вышла специальная техника. К восстановлению света, которого лишились жители некоторых районов, подключились энергетики.

Как ранее показывал сервис «Яндекс пробки», затор дорожного движения в 20:00 (13:00 по мск) составлял 9-10 баллов. По состоянию на 22:30 (15:30 по мск), движение на дорогах города нормализовалось. Пробки оцениваются в три балла.

Трудности с движением остались только в районе улицы Луговой. Именно ее больше всего подтопили ливни.

Шестаков подчеркнул, что власти приступят к оценке поврежденного городского имущества после того, как вся вода сойдет. По его словам, соответствующие указания уже даны профильным службам. Коммунальщикам градоначальник поручил провести обследование всех домов, пострадавших во время стихии, а также оказать гражданам содействие в восстановлении.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в связи с сильными осадками затопило дороги и улицы города.