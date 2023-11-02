Сильный снегопад спровоцировал массовое ДТП в Новосибирске

На территории Октябрьского района друг в друга врезалось сразу 15 автомобилей. Всему виной выпадение снега, первое для новосибирцев в этом году.

Сегодня утром по автомобильной дороге под гору двигался самосвал. Его водитель не справился с управлением, в результате этого грузовик занесло и развернуло поперек трассы. После этого в него начали врезаться другие автомобили, которые ехали вслед за ним с горки. К счастью, никто при этом не пострадал.

«По улице Холмский проезд произошло столкновение 15 автомобилей. ДТП оформлено с материальным ущербом», - заявила по этому поводу региональная Госавтоинспекция.

Эти слова привели РИА Новости. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства настолько массовой аварии.