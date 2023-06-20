Сильный ветер обрушил часть балкона в многоэтажке в Омске

Вечером 20 июня в Омске сильный ветер, порывами до 24-25 метров в секунду, обрушил часть балкона, расположенного на седьмом этажа в одной из многоэтажек города. Об этом РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что обрушение произошло примерно в 17:00 по местному времени в доме №6/1 по улице Транссибирская. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники прокуратуры, проводится проверка по факту обрушения.

Специалисты МЧС России совместно с представителями ТСЖ провели работы по укреплению оконных блоков к несущим конструкциям. Мероприятия по реконструкции кирпичной кладки возобновят после улучшения погодных условий.