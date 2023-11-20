Сильный ветер стал причиной смертельной аварии на трассе под Новосибирском

Боковой ветер вынес «Газель» на встречную полосу движения, где она столкнулась с маршруткой.

ЧП произошло в Искитимском районе. Там водитель «Газели из-за сильного ветра не справился с управлением, из-за этого и произошла автокатастрофа.

«При порыве бокового ветра водитель утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения», - сообщил по этому поводу Андрей Кульков, начальник ГУМВД по Новосибирской области.

Его слова привели РИА Новости. На встречке грузовик врезался в маршрутное такси Peugeot Boxer, которое выполняло рейс по маршруту Заринск-Новосибирск. Два человека при этом погибло, еще около десятка получили травмы. По предварительным данным, один из погибших – это пассажир маршрутки. Второй – водитель «Газели». Всего в маршрутном такси находилось 14 пассажиров.