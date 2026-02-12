Силовики доставят задержанного Фалейчика в Москву для избрания меры пресечения

По данным следствия, противоправные действия Фалейчика связаны с периодом, когда он занимал должность главы Копейского городского округа. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Операцию провели сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с Главным следственным управлением СК России. Источники в силовых структурах уточняют, что Фалейчик подозревается в получении взятки от директора ООО «Юность» Михаила Блейзера. Предметом коррупционной сделки, по версии следствия, стало содействие в передаче имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность», принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду предпринимателю. Получение денег носило системный характер и продолжилось уже после назначения Фалейчика на пост в правительство области. Примечательно, что взяткодатель, а также ряд посредников, включая экс-заместителей главы Копейска Фролова и Шадрина, ранее уже были привлечены к ответственности в рамках этого дела. В настоящее время по местам проживания и работы задержанного проводятся обыски. Сам Фалейчик будет доставлен в Москву, где следствие намерено ходатайствовать об аресте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оперативно прокомментировал задержание своего заместителя. Он подтвердил, что следственные действия связаны с предыдущим местом работы чиновника. Текслер заявил: «Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания». Глава региона добавил, что действующая администрация Копейска окажет следствию необходимое содействие, но воздержится от оценок, выразив уверенность в объективности разбирательства.