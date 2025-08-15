В Москве иностранцы предстанут перед судом за похищение и вымогательство

В Москве завершено следствие по уголовному делу против двух граждан других государств, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Жертвой злоумышленников стал мужчина, у которого они отобрали компьютер и 12 тыс. руб. Информация об этом поступила от представителей столичного управления Следственного комитета Российской Федерации (СК), передает «Лента.ру».

Обвиняемые предстанут перед судом по статьям 126 («Похищение человека») и 162 («Разбой») Уголовного кодекса РФ. Материалы дела переданы в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

Согласно материалам дела, потерпевший разместил объявление о продаже своего компьютера. Обвиняемые, представившись заинтересованными покупателями, договорились о встрече.

28 февраля подозреваемые ожидали продавца в автомобиле возле одного из домов на улице Бутлерова. Когда мужчина подошел и сел в машину, иностранцы, угрожая, вывезли его в направлении Московской области. Там они потребовали передать им 12 тыс. руб. и компьютер. Под давлением угроз потерпевший выполнил требования, после чего был освобожден.

