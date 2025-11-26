Стали известны новые шокирующие подробности о методах «перевоспитания» в подмосковном реабилитационном центре Анны Хоботовой. Как сообщили в Telegram-каналах, помимо физических пыток, в отношении подростков применялась изощренная психологическая обработка. Их заставляли десятки тысяч раз переписывать две специфические мантры, призванные сломить волю и воспитать покорность.

Одной из таких фраз было определение: «Своеволие — это презрение или сопротивление любым действиям, которые не согласуются с нашими собственными». Второй «мантрой» была угрожающая установка: «Только через боль и бессонные ночи я пойму, что если я буду нарушать субординацию к любящему и лечащему меня персоналу — я сдохну под забором, как собака».

Чудовищные факты о систематическом насилии в учреждении вскрылись лишь после того, как один из воспитанников оказался в реанимации с отказом почек — последствием жестоких избиений. Этот случай стал точкой невозврата, после которой другие жертвы начали делиться кошмарными деталями своего пребывания в так называемом «престижном» заведении.

Расследование показало, что история центра, несмотря на непродолжительное время работы, оказалась наполнена массовыми случаями как физического, так и психологического насилия.

