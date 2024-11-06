В Курской области в окрестностях Любимовки были найдены тела девяти солдат украинских вооруженных сил, среди которых один был в российской униформе. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на российские правоохранительные органы.

«Обнаружили наши бойцы по мере продвижения тела девятерых боевиков ВСУ. Они были ликвидированы ранее в ходе боев. На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что украинские солдаты оставили своих товарищей и не предприняли попыток вернуть тела.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на сватовско-кременском участке ВСУ убили всех своих же военных, потому что те решили покинуть опорные пункты и отступить.