Силовики задержали жителя Курска за помощь «Азову»* с уничтожением БПЛА России

В Курске вычислили жителя, который помог полку «Азов»* завладеть зенитным прожектором для обнаружения российских дронов. Мужчину задержали, он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Задержанным оказался 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин. Он сам собрал прожектор и предложил передать азовцам через главаря. Посылку отправили из Курска в Киев через Литву. Груз одобрили и попросили прислать еще несколько таких разработок, но прибыльное дело мужчине открыть не дали: его план раскрыли российские силовики.

Выяснилось, что помимо устройств гражданин передавал техническую документацию и оказывал услуги консультанта по сборке. На собственные средства он закупал детали из Китая, следовательно, по своей инициативе помогал преступному полку. Прожекторы попадали в руки ВСУ, которые тоже сбивали с помощью устройств дроны ВС РФ.

Задержанный сознался в помощи террористов. По его словам, он осознавал, что пошел на преступление.

Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 158 украинских БПЛА.

*Террористическая организация, запрещенная в России