Богомаз: в Брянске после атаки БПЛА загорелся производственный объект

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Брянске произошло возгорание на одном из производственных объектов. В настоящее время пожар успешно ликвидирован, о чём сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время все устранено благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области», —говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас на месте работают оперативные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на Брянск. Над городом было сбито не менее 10 вражеских дронов. После этого многочисленные взрывы были слышны в небе над Таганрогом в Ростовской области.