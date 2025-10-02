Силы ПВО сбили больше 10 дронов над акваторией Черного моря

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Черным морем за вечер четверга. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Данные ведомства приводит РИА Новости .

Ранее ПВО сбила за ночь 85 украинских беспилотников над различными российскими регионами.