Дежурные силы ПВО уничтожили над Тульской областью 37 дронов

В ночь на 23 мая дежурные силы ПВО отразили 15-ю атаку в Тульской области. За последние двое суток над территорией региона было уничтожено 37 украинских БПЛА.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Регион уже не раз подвергался атакам со стороны ВСУ. Так, 22 мая в Тульской области силы ПВО успешно отразили 1десятую по счету волну воздушной атаки ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что в период с полуночи до 05:30 мск российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив в общей сложности 105 украинских беспилотников авиационного типа.