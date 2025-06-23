Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Подмосковье

Система противовоздушной обороны вечером 23 июня перехватила беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в официальном телеграм-канале.

Украинский БПЛА сбили на подлете к Москве. Мэр города подтвердил ситуацию, указав, что сбили один дрон. Силы ПВО справились успешно: на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Обстановка в Москве и области находится под контролем, дополнительные меры безопасности уже приняты.

Инцидент, по данным Baza, мог произойти в Домодедово. Жители этого округа сообщали в соцсетях о взрыве, которые характерны для работы ПВО, ведущей активный заградительный огонь. По предварительным данным, дроны и обломки не привели к разрушениям и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Миллеровском районе Ростовской области ПВО отразила атаку дронов.