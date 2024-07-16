Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ в Ростовской области и один в Воронежской

Всего за минувшую ночь над Ростовской областью было ликвидировано боевыми расчетами противовоздушной обороны девять вражеских БПЛА, написал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Василий Голубев.

Он проинформировал, что обошлось без пострадавших, однако последствия на земле пока еще уточняются.

Кроме того, как сообщили власти Воронежской области, там в небе силами ПВО был сбит ночью один украинский БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее мв писали, что вражеский дрон скинул взрывное устройство на территорию завода в Курской области, после чего на предприятии начался сильный пожар.

Напомним, утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура.