Силы ПВО сбили девять украинских дронов над четырьмя регионами России

Девять беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих вооруженным силам Украины, были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны над территорией четырех российских регионов. Об этом 11 ноября сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В небе над Ростовской областью нейтрализованы четыре украинских беспилотника. Еще три дрона были сбиты над Брянской областью. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено над Орловской и Курской областями.

«В период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – указано в телеграм-канале военного ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских БПЛА над регионами.