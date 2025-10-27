Силы ПВО сбили еще два летевших к Москве беспилотника
Собянин сообщил о пятом сбитом за ночь дроне на подлете к Москве
Два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, были сбиты силами противовоздушной обороны, сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.
В ночь на понедельник, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов, атаковавших город.
«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своем канале на платформе Max.