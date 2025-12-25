Силы ПВО сбили над Москвой восемь беспилотников

В Москве силами противовоздушной обороны Министерства обороны была отражена атака беспилотников.

Как сообщил градоначальник Сергей Собянин, в результате работы ПВО удалось нейтрализовать семь воздушных целей, направлявшихся в сторону города.

Глава города информировал, что на местах возможного падения фрагментов работают оперативные группы. По его словам, обстановка находится на постоянном контроле, а для обеспечения безопасности москвичей реализуется весь комплекс необходимых мероприятий.

Ранее Собянин сообщил о пяти украинских БПЛА, сбитых на подлете к Москве.