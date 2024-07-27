Силы ПВО сбили семь летящих к Москве украинских беспилотников под Рязанью

Дежурные боевые расчеты российской противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников над Рязанской областью минувший ночью, проинформировали в пресс-службе в Минобороны России.

Отмечается, что последний вражеский беспилотник был сбит недалеко от Рязани в районе 7 часов утра.

«27 июля около 06.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили. что в реузльтате ликвидации украинских дронов обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

Напомним, ранее российские военные освободили населенные пункты Песчаное в Харьковской области и Розовка в соседней ЛНР. С этом военнослужащих двух элитных полков Западной группировки войск поздравил глава Минобороны России Андрей Белоусов.