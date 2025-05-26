Силы ПВО сбили три БПЛА на пути к Москве в ночь на 26 мая

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили еще один летящий на Москву беспилотник самолетного типа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 4:36 мск.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В воскресенье, 25 мая, ВСУ предприняли несколько попыток атаковать российскую столицу. О ликвидации вражеских дронов Собянин также сообщал в своем телеграм-канале.

Вооруженные формирования Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Такие попытки являются частью террористической стратегии ВСУ по запугиваю мирных жителей России.

Чаще всего от ударов ВСУ страдают Белгородская, Курская и Брянская области, где установлен «желтый» уровень террористической опасности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ночная атака на Украине стала рекордной по масштабу за все время проведения специальной военной операции (СВО).