В течение прошедшей ночи на 14 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА), совершавших налеты на российские регионы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, наиболее значительная часть беспилотников была уничтожена в Брянской области, где ПВО сбила 33 БПЛА. Этот регион граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

В Орловской области было уничтожено 10 БПЛА. Три аппарата были перехвачены в Курской и Тульской областях. В Калужской области уничтожили два беспилотника. Еще один был перехвачен над территорией Белгородской области, которая также граничит с Украиной и подвергается нападениям со стороны украинской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались поразить дронами-камикадзе «Лютый» Алексинскую теплоэлектростанцию (ТЭЦ) под Тулой. Отмечалось, что в городе Алексин были слышны как минимум пять взрывов.