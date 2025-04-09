Суд установил общую ответственность Блиновской и ее мужа по долгам
РЕН ТВ: суд признал общими долги Блиновской и ее мужа перед ВТБ и налоговой
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Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Арбитражный суд города Москвы установил общую ответственность Елены Блиновской и ее мужа по долгам перед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ.
Как следует из решения суда, «королева марафонов» и ее супруг Алексей солидарно отвечают по обязательствам перед ВТБ на сумму, превышающую 168 млн руб.
Кроме того, суд подтвердил их совместную задолженность перед налоговой инспекцией, размер которой достигает 1 млрд 168 млн руб.
Ранее сообщалось, что на счетах блогера Блиновской осталось 40 млн руб.