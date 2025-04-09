Суд установил общую ответственность Блиновской и ее мужа по долгам

Телеканал РЕН ТВ сообщил , что Арбитражный суд города Москвы установил общую ответственность Елены Блиновской и ее мужа по долгам перед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ.

Как следует из решения суда, «королева марафонов» и ее супруг Алексей солидарно отвечают по обязательствам перед ВТБ на сумму, превышающую 168 млн руб.

Кроме того, суд подтвердил их совместную задолженность перед налоговой инспекцией, размер которой достигает 1 млрд 168 млн руб.

Ранее сообщалось, что на счетах блогера Блиновской осталось 40 млн руб.