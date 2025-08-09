Силы ПВО уничтожили 66 украинских дронов над регионами РФ

Системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в воздушном пространстве российских регионов. Об этом стало известно 8 августа из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе боевых действий на территории Орловской и Брянской областей было сбито наибольшее число беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины — 16 и 13 соответственно. Ещё 10 БПЛА были уничтожены над Кубанью и в акватории Азовского моря.

«В период с 17:25 до 22:40 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в телеграм-канале Минобороны.

В Калужской, Курской областях и Республике Адыгея были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Ещё два беспилотника были ликвидированы в Тульской области и над Чёрным морем. Все эти дроны были сбиты российскими военными, добавили в Минобороны.