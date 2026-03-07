Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны был ликвидирован беспилотный летательный аппарат, следовавший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал он на платформе Max.

Напомним, что вечером 4 марта дежурные средства противовоздушной обороны России в течение трех часов перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 6 марта в результате очередной атаки киевского режима на Севастополь осколками беспилотников были повреждены объекты энергетической и газовой инфраструктуры.