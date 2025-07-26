Силы ПВО уничтожили два беспилотника в приграничных регионах России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, один БПЛА был сбит над территорией Белгородской области, второй — над Курской областью в субботу, 26 июля, около 15:05 мск.

Днем Минобороны РФ сообщило, что по одному беспилотнику силы ПВО сбили над Курской областью и Ингушетией. Отмечалось, что воздушные цели были ликвидированы с 10:00 до 11:00 мск.

В последние недели ВСУ значительно увеличили интенсивность атак с использованием беспилотников, пытаясь нанести удары объектам РФ. Дежурные средства ПВО своевременно обнаруживают и ликвидируют воздушные цели, не допуская их прорыва вглубь страны.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии из-за падения обломков БПЛА пострадали женщина и трое детей.