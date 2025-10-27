Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника ВСУ, рвавшихся к Москве
Число сбитых при атаке на Москву дронов ВСУ возросло до 23, сообщил Собянин
Силы ПВО успешно перехватили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.
В течение последних суток мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в социальных сетях об уничтожении 21 беспилотников на подступах к столице.
«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.
Таким образом, к настоящему времени число сбитых вражеских дронов насчитывает 23 единицы.