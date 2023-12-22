Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Подмосковьем

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена около 14:40 по московскому времени, уточнили в военном ведомства.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник был уничтожен в небе над Подольском. Он добавил, что БПЛА летел в сторону столицы.

На месте падения обломков украинского дрона сейчас работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот день силы ПВО сбили пять беспилотников в Брянской и Белгородской областях.