В Твери ввели режим ЧС после атаки беспилотника ВСУ на жилой дом

Власти Твери ввели режим чрезвычайной ситуации на локальной территории города в ответ на последствия атаки беспилотного летательного аппарата. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте городской администрации в пятницу, 12 декабря.

Чрезвычайный режим действует в границах трех жилых зданий и одного объекта социальной инфраструктуры. Решение было принято для координации действий органов управления и сил городского звена Тверской подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС. Режим официально вступил в силу с 4:30 утра 12 декабря 2025 года.

Инцидент, повлекший за собой эти меры, произошел в ночь на пятницу. По предварительным данным, беспилотник, как сообщается, принадлежащий ВСУ, поразил многоэтажный жилой дом. В результате удара пострадали семь человек, среди которых есть ребенок. Серьнзные повреждения получили не менее десяти квартир, причем наиболее сильные разрушения зафиксированы на нижних этажах здания.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

