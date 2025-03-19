ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Украинские боевики продолжают атаки на российские регионы. В ночь на 19 марта ВСУ атаковали нефтебазу в городе Кропоткине в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Местные жители слышали как минимум три взрыва.

Обломки сбитого БПЛА упали на территории предприятия, в результате чего вспыхнул пожар.

В ночь на 14 марта пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе. Он тоже возник в результате атаки ВСУ. Пожар, охвативший площадь более тысячи квадратов, полностью ликвидировали.

Ранее сообщалось о том, что украинские вооруженные силы впервые задействовали беспилотный летательный аппарат UJ-31 «Злива» для нанесения ударов по Москве и Московской области.