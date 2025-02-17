Женщина пострадала в результате массированной атаки БПЛА ВСУ по Кубани

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими военными, один человек получил ранения в Краснодарском крае. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале главы региона Вениамина Кондратьева.

По словам руководителя региона, пострадавшая — это местная жительница. В данный момент ей оказывают первую медицинскую помощь.

«Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона. (…) Пострадала женщина», — написал Кондратьев.

Также в результате падения фрагментов беспилотника, принадлежащего украинским военным, были повреждены 12 жилых зданий в поселке Ильском, расположенном в Северском районе. В большинстве домов были разбиты окна. На место происшествия прибыли сотрудники всех необходимых служб. Глава Краснодарского края поручил местным властям оперативно оказать помощь в ремонте пострадавших зданий.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в станице Северской Краснодарского края с помощью беспилотных летательных аппаратов.