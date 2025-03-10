Силы ПВО за ночь сбили девять беспилотников ВСУ над Россией

В ночь на 10 марта российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, ликвидировав девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, три дрона были нейтрализованы над Самарской областью. Еще по два беспилотника уничтожили в небе над Воронежской и Орловской областями. Кроме того, по одному БПЛА сбили над Белгородской и Курской.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области.