Решительные действия подразделений группировки войск «Север» позволили военнослужащим РФ освободить три населенных пункта, расположенные в Курской области, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По данным ведомства, освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Военнослужащие России продолжают активные наступательные действия, цель которых — освободить российские населенные пункты, которые были захвачены противником.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны проинформировали об освобождении населенного пункта Константинополь, расположенный в Донецкой Народной Республике. Позже в ведомстве сообщили о проведении зачистки. Военнослужащие РФ закрепились в селе. На данном направлении активно применяли артиллерию и ударные дроны.

По данным ведомства, на протяжении всего дня в воскресенье, 9 марта, противник запускал БПЛА по регионам РФ. В частности, атаки были направлены на Белгородскую и Курскую области. Дежурные средства ПВО сумели своевременно отразить атаки.

Ранее сообщалось, что российские военные установили контроль над промзоной на окраине Суджи.