ВСУ устроили атаку на Сочи беспилотниками

Украинские силы запустили беспилотники в сторону Сочи, в связи с чем объявили план «Ковер» и ввели временные ограничения на прилеты и вылеты в местном аэропорту. Об этом пишет Shot.

По предварительным данным, ВСУ предприняли попытку атаки вечером, 13 февраля. На этом фоне в 18:30 закрыли местный аэропорт и ввели план перехвата. ПВО успешно отработала по вражеским БПЛА, сбив один дрон над Черным морем, а второй — близ самого города-курорта.

Сочинский аэропорт находился под ограничениями чуть больше полутора часов. За это время задержались 12 рейсов. Как отмечает канал, пассажиров из соображений безопасности высаживали из транспорта за несколько минут до начала рейса.

По состоянию на 20.07 по мск, по заявлению представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения с воздушной гавани сняли. За время действия мер в аэропорту приземлились девять самолетов. Сейчас пассажирские судна продолжают полеты.

Ранее сообщалось, что элитную морскую пехоту Украины выдавили из Курской области.