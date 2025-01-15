Силы ПВО ВС РФ за ночь ликвидировали над Россией три украинских БПЛА
Минобороны: российские силы ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ над РФ
Фото: [flickr.com]
Минобороны России сообщило в своем телеграм-канале, что средства противовоздушной обороны уничтожили три дрона, принадлежащие Вооруженным силам Украины, в двух областях.
Два беспилотника были сбиты над Белгородской областью, один — над Тамбовской областью. С начала проведения специальной военной операции на Украине российские регионы регулярно становятся мишенями для атак дронов со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что российская армия на протяжении последних суток с 13 по 14 января освободила сразу два населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Терны и Нескучное.