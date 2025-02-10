Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских БПЛА над регионами РФ

В ночь на 10 февраля воздушная оборона России в различных регионах страны перехватила и уничтожила 15 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, семь беспилотников были сбиты в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской, по одному — в Белгородской и Курской, а также в Республике Крым.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА совершили попытку атаковать Краснодарский край. По информации от свидетелей, в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода были задействованы средства противовоздушной обороны.