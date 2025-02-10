SHOT: вражеские БПЛА атакуют Афипский НПЗ на Кубани, слышны взрывы

Украинские БПЛА в ночь на понедельник, 10 февраля, пытаются атаковать Краснодарский край. Об этом передает SHOT со ссылкой на сообщения местных жителей.

По информации от свидетелей, в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода были задействованы средства противовоздушной обороны. По предварительным данным, силами ПВО уже было уничтожено несколько воздушных объектов.

«Местные жители сообщили SHOT, что около двух часов ночи в небе раздались несколько мощных взрывов», — приводится в публикации.

На данный момент свидетели не предоставляют информацию о возможных последствиях на земле, официальных данных также не поступало.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали Краматорск, прилеты были зафиксированы по месту пусков ракет ВСУ.