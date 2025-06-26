Силы ПВО за два часа уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью

Утром четверга, 26 июня, ПВО перехватила над Брянской областью шесть дронов ВСУ. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

Украинская армия утром 26 июня попыталась нанести удары по объектам, которые находятся в Брянской области.

«С 09:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

По утверждению главы региона Александра Богомаза, в результате вражеских атак ранения получили три человека. В их число входит один несовершеннолетний. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили в ночь на 28 июня 50 украинских БПЛА над восемью регионами РФ. 23 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области. Над Ростовской областью — 11 БПЛА, Брянской — шесть. Три дрона противника сбили над территорией Белгородской области.