Силы ПВО за ночь перехватили 27 беспилотников над приграничьем

На протяжении ночи на 30 мая российская противовоздушная оборона нейтрализовала 27 беспилотников ВСУ в приграничных российских районах. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

В ночь на пятницу, 30 мая, украинские войска продолжали свои попытки наносить удары по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

При этом над Белгородской областью было нейтрализовано 15 беспилотников. Над Курской областью перехватили еще 12 дронов.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на крышу медицинского учреждения в Курске. Они рухнули на городскую больницу № 1. В результате в здании выбило стекла. Пострадал 27-летний мужчина, который ехал в автомобиле.