В ночь на вторник, 19 ноября, была предотвращена попытка киевских властей осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России, сообщили в Минобороны страны.

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА в Ростовской области и один — в Белгородской.

Ранее поступала информация о том, что в России начато серийное производство модульных мобильных укрытий, предназначенных для защиты граждан от различных угроз. Эти мобильные укрытия под названием «КУБ-М» способны защищать людей от множества опасностей, включая световое излучение, вызванное ядерным взрывом.