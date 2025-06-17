Силы ПВО за ночь сбили 147 украинских беспилотников над регионами России

На протяжении ночи на 17 июня над регионами РФ было нейтрализовано 147 неприятельских дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

На протяжении ночи на вторник, 17 июня, российская противовоздушная оборона отбивала попытки украинской армии нанести удары по объектам на территории РФ.

«В период с 23:30 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в микроблоге.

По утверждению военных, неприятельские БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

С 20:00 до 23:30 понедельника, 16 июня, был сбит еще 51 беспилотник ВСУ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО перехватили два неприятельских дрона, двигавшихся в сторону российской столицы. Он добавил, что в результате вражеской атаки не было ни жертв, ни пострадавших.