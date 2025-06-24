Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских БПЛА над регионами России

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила и уничтожила 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, угрожавших безопасности территории России. Об этом в ежедневной сводке сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 14 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Два дрона уничтожили над Московским регионом, под одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с помощью БПЛА. Часто под удар попадают приграничные регионы страны — Белгородская, Брянская и Курская области, где действует режим повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что из-за атак вооруженных формирований Украины в брянском приграничье было уничтожено более 500 жилых домов.