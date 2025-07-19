Силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами РФ

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Основными направлениями атаки стали Ростовская область, где уничтожили 24 дрона, Московский регион — 16 БПЛА (из них 13 летели непосредственно на Москву), Брянская область — 11 дронов, Калужская область — 10 беспилотников.

Чуть меньше дронов перехватили над Курской (3), Орловской, Тульской, Липецкой областями (по 2) и Краснодарским краем (1).

Особое внимание привлекает московское направление — 13 из 16 сбитых над регионом беспилотников были нацелены на столицу. Это подтверждает тенденцию последних недель, когда Москва становится частой мишенью для атак БПЛА.

На данный момент информация о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступала. Власти всех упомянутых регионов держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил украинский беспилотник в Липецкой области.