Ка-52 сбил украинский дрон под Ельцом: рыбаки сняли видео с восторженными комментариями

Российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил украинский беспилотник в Липецкой области. Местные рыбаки сняли момент перехвата и бурно комментировали происходящее. Видео инцидента появилось в телеграм-канале Mash.

Над Ельцом в Липецкой области российский вертолет Ка-52 успешно перехватил и уничтожил украинский беспилотник. Инцидент произошел на глазах у местных рыбаков, которые снимали происходящее на видео и эмоционально поддерживали действия экипажа.

В кадре отчетливо видно, как боевая машина поражает воздушную цель. Мужчины на берегу комментировали действия летчиков возгласами «Красава!» и другими одобрительными репликами. Видео быстро разошлось по социальным сетям, вызвав живой отклик у пользователей.

Ка-52 «Аллигатор» — один из самых современных российских боевых вертолетов, оснащенный мощным вооружением и высокоточными системами поражения воздушных целей. Подобные перехваты стали регулярными с начала специальной военной операции. Российские ПВО и авиация постоянно совершенствуют тактику противодействия украинским БПЛА, которые пытаются проникать вглубь российской территории.

Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, выразили поддержку российским военным и поблагодарили их за защиту мирного неба. В социальных сетях видео собрало тысячи просмотров и положительных откликов.

Ранее стало известно о том, что за полчаса силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями РФ.