Силы ПВО за утро уничтожили 11 беспилотников ВСУ над российской территорией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над шестью российскими регионами утром, 19 июня. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Так, украинские беспилотники были уничтожены в период с 8:00 мск по 11:00 мск над территориями Рязанской и Астраханской областей (два БПЛА), а также над Ивановской, Ростовской и Тульской областями (по одному беспилотнику).

Также, уточнили в оборонном ведомстве, в период с 6:45 по мск дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника — над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над территориями Тульской области и Республики Крым.

Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, в регионе работали ПВО и силы Радиолокационный борьбы (РЭБ). Пострадавших и материального ущерба нет, уточнил он.

Ночью, около 3:00 мск, глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. В 12:02 мск Миляев сообщил об отмене режима беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 81 украинский беспилотник над регионами России.