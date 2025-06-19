За ночь силы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над регионами России

На протяжении ночи на 19 июня противовоздушная оборона России сумела сбить над своей территорией 81 дрон противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

По утверждению военного ведомства, украинская армия на протяжении ночи пыталась атаковать объекты, которые находятся в регионах РФ.

«В течение ночи с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в микроблоге.

Больше всего беспилотников, 19 единиц, было перехвачено над Брянской областью. Еще 17 сбили над Курской областью. 13 БПЛА нейтрализовали в Смоленской области.

Ранее сообщалось, что при ударе ракетой «Искандер» по Сумской области было ликвидировано порядка сотни украинских военных. Удар был нанесен по месту дислокации одной из инженерных частей, расположенной в районе села Озаричи в Конотопском районе. Там украинские военные занимались установкой переправ через реку Сейм в Курской области.